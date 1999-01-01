Київ
Імуноглобуліни здорової людини
J06B A02
Імуноглобуліни здорової людини для внутрішньосудинного введення
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J06
ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B A
Імуноглобуліни здорової людини
J06B A02
Імуноглобуліни здорової людини для внутрішньосудинного введення
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Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
24620,88
грн
в 95 аптеках
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Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від
12495,30
грн
в 76 аптеках
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Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від
6645,46
грн
в 76 аптеках
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Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
13130,76
грн
в 32 аптеках
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Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
від
3046,10
грн
в 9 аптеках інших міст
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Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Гаманорм
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 10 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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Імуноглобулін людини нормальний-Біофарма
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Імуноглобулін-Біолік
Розчин для ін'єкцій ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
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Октагам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл пляшка 50 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 20 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 50 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 100 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
5 %
10 %
50 мг/мл
165 мг/мл
Пакування
амп. 1.5 мл
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
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Виробник
Біолік Фарма
Біофарма Плазма
Октафарма
ФЗ Біофарма
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