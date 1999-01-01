Київ
Імуноглобуліни здорової людини
J06B A02

Імуноглобуліни здорової людини для внутрішньосудинного введення

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J06ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06BІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B AІмуноглобуліни здорової людини
J06B A02Імуноглобуліни здорової людини для внутрішньосудинного введення
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Біовен
Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 24620,88 грн
в 95 аптеках
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Біовен
Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від 12495,30 грн
в 76 аптеках
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Біовен Моно®
Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від 6645,46 грн
в 76 аптеках
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Біовен Моно®
Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 13130,76 грн
в 32 аптеках
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Біовен Моно®
Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
від 3046,10 грн
в 9 аптеках інших міст
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Біовен
Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Гаманорм
Гаманорм
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 10 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
Імуноглобулін людини нормальний-Біофарма
Імуноглобулін людини нормальний-Біофарма
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Імуноглобулін-Біолік
Імуноглобулін-Біолік
Розчин для ін'єкцій ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
Октагам
Октагам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл пляшка 50 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
Октагам 10%
Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 20 мл №1
Амакса
Немає в наявності
Октагам 10%
Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 50 мл №1
Амакса
Немає в наявності
Октагам 10%
Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 100 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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