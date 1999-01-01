Київ
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B A

Імуноглобуліни здорової людини

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J06ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06BІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B AІмуноглобуліни здорової людини
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Біовен
Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 24620,88 грн
в 95 аптеках
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Біовен Моно®
Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від 6645,46 грн
в 76 аптеках
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Біовен
Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від 12495,30 грн
в 76 аптеках
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Біовен Моно®
Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 13130,76 грн
в 32 аптеках
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Біовен Моно®
Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
від 3046,10 грн
в 9 аптеках інших міст
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Імуноглобулін людини нормальний-Біофарма
Імуноглобулін людини нормальний-Біофарма
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Гаманорм
Гаманорм
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 10 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
Біовен
Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Імуноглобулін-Біолік
Імуноглобулін-Біолік
Розчин для ін'єкцій ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
Кутаквіг
Кутаквіг
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 12 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
Октагам
Октагам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл пляшка 50 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
Октагам 10%
Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 20 мл №1
Амакса
Немає в наявності
Октагам 10%
Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 50 мл №1
Амакса
Немає в наявності
Октагам 10%
Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 100 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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