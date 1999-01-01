Київ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A M
Комбіновані протитуберкульозні препарати
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04A
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A M
Комбіновані протитуберкульозні препарати
J04A M06
Рифампіцин, піразинамід, етамбутол і ізоніазид
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Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №28
Люпін
Немає в наявності
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Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №90
Люпін
Немає в наявності
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Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №672
Люпін
Немає в наявності
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Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Люпін
Немає в наявності
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Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №672
Люпін
Немає в наявності
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Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
90
672
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