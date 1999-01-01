Київ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A M

Комбіновані протитуберкульозні препарати

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04AПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A MКомбіновані протитуберкульозні препарати
Сортування: По популярності
Акурит-4
Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №28
Люпін
Немає в наявності
Акурит-4
Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №90
Люпін
Немає в наявності
Акурит-4
Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №672
Люпін
Немає в наявності
Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Люпін
Немає в наявності
Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №672
Люпін
Немає в наявності
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