Київ
Антибіотики
J02A A01

Амфотерицин В

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A AАнтибіотики
J02A A01Амфотерицин В
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Амфоліп
Амфоліп
Суспензія для приготування розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Амфотрет
Амфотрет
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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