Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A A
Антибіотики
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A A
Антибіотики
J02A A01
Амфотерицин В
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Амфоліп
Суспензія для приготування розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Амфотрет
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
сусп. д/п р-ну д/інф.
Дозування
5 мг/мл
50 мг
Пакування
фл.
фл. 10 мл
Виробник
Bharat Serums & Vaccines
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
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