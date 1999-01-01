Київ
Похідні нітрофурану
J01X E03

Фуразидин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X EПохідні нітрофурану
J01X E03Фуразидин
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Урофурагін
Урофурагін
Таблетки 50 мг блістер №30
Адамед Фарма
від 167,29 грн
в 899 аптеках
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Фурагін
Фурагін
Таблетки 50 мг блістер тм arbor vitae №30
Галичфарм
від 98,77 грн
в 320 аптеках інших міст
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Фурагін
Фурагін
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
Галичфарм
від 106,80 грн
в 253 аптеках
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Фурагін
Фурагін
Таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
від 153,08 грн
в 219 аптеках
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Фурамаг®
Фурамаг®
Капсули 25 мг №30
Олайнфарм
Немає в наявності
Фурамаг®
Фурамаг®
Капсули 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Немає в наявності
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