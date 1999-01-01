Київ
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A12
Ципрофлоксацин та орнідазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01R
КОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R A
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A12
Ципрофлоксацин та орнідазол
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Орципол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Уорлд Медицин
від
293,50
грн
в 651 аптеці
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