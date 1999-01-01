Київ
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A11

Ципрофлоксацин та тинидазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01RКОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R AКомбіновані антибактеріальні засоби
J01R A11Ципрофлоксацин та тинидазол
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