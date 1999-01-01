Київ
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A11
Ципрофлоксацин та тинидазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01R
КОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R A
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A11
Ципрофлоксацин та тинидазол
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Цифран СТ
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
САН
від
302,21
грн
в 707 аптеках
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Ципролет® А
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
315,12
грн
в 612 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Виробник
SUN
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
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