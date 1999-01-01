Київ
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A09

Офлоксацин та орнідазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01RКОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R AКомбіновані антибактеріальні засоби
J01R A09Офлоксацин та орнідазол
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Полімік®
Полімік®
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Офор
Офор
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