Київ
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A09
Офлоксацин та орнідазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01R
КОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R A
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A09
Офлоксацин та орнідазол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Полімік®
Таблетки, вкриті оболонкою №10
Гледфарм
від
315,57
грн
в 814 аптеках
Знайти в аптеках
Офор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
від
319,57
грн
в 790 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
Виробник
Organosyn Life Sciences
Гледфарм
Мілі Хелскере Лімітед
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню