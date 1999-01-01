Київ
Фторхінолони
J01M A16

Гатифлоксацин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M AФторхінолони
J01M A16Гатифлоксацин
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Озерлік®
Озерлік®
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №10
Гледфарм
від 276,49 грн
в 150 аптеках
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Гатилин-400
Гатилин-400
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
Гатибакт
Гатибакт
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
Гатимак
Гатимак
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Гатибакт
Гатибакт
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
Гатимак В/В
Гатимак В/В
Розчин інфузійний 400 мг флакон 200 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Гатилин
Гатилин
Розчин для інфузій 400 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
Немає в наявності
Гатилин-200
Гатилин-200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
Гатиспан
Гатиспан
Розчин інфузійний 400 мг флакон 200 мл №1
Люпін
Немає в наявності
Гафлокс-400
Гафлокс-400
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №10
Сінмедик
Немає в наявності
Гафлокс-400
Гафлокс-400
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №100
Сінмедик
Немає в наявності
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