Київ
Фторхінолони
J01M A16
Гатифлоксацин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M A
Фторхінолони
J01M A16
Гатифлоксацин
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Озерлік®
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №10
Гледфарм
від
276,49
грн
в 150 аптеках
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Гатилин-400
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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Гатибакт
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Гатимак
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Гатибакт
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Гатимак В/В
Розчин інфузійний 400 мг флакон 200 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Гатилин
Розчин для інфузій 400 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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Гатилин-200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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Гатиспан
Розчин інфузійний 400 мг флакон 200 мл №1
Люпін
Немає в наявності
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Гафлокс-400
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №10
Сінмедик
Немає в наявності
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Гафлокс-400
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №100
Сінмедик
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/інф.
р-н інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
200 мг
400 мг
400 мг/100 мл
800 мг
Пакування
блістер
контейнер 100 мл
контейнер 200 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
фл. 200 мл
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Виробник
Ananta Medicare
Lupin
Micro Labs
Mili Healthcare
Synmedic
Ананта Медікеар
Гледфарм
Маклеодс Фармасьютикалс
Юрия-Фарм
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