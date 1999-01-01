Київ
Тетрацикліни
J01A A02

Доксициклін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01AТЕТРАЦИКЛІНИ
J01A AТетрацикліни
J01A A02Доксициклін
Сортування: По популярності
Юнідокс Солютаб®
Юнідокс Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
від 261,06 грн
в 912 аптеках
Знайти в аптеках
Доксициклін-Тева
Доксициклін-Тева
Таблетки 100 мг №10
Teva
від 114,92 грн
в 902 аптеках
Знайти в аптеках
Доксициклін-Дарниця
Доксициклін-Дарниця
Капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 62,38 грн
в 659 аптеках
Знайти в аптеках
Доксициклін
Доксициклін
Капсули 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 38,06 грн
в 630 аптеках
Знайти в аптеках
Доксицикліну гідрохлорид
Доксицикліну гідрохлорид
Капсули 100 мг блістер у картонній коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 21,00 грн
в 19 аптеках
Знайти в аптеках
Вібраміцин® Д
Вібраміцин® Д
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране