Київ
Тетрацикліни
J01A A02
Доксициклін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01A
ТЕТРАЦИКЛІНИ
J01A A
Тетрацикліни
J01A A02
Доксициклін
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Юнідокс Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
від
261,06
грн
в 912 аптеках
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Доксициклін-Тева
Таблетки 100 мг №10
Teva
від
114,92
грн
в 902 аптеках
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Доксициклін-Дарниця
Капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
62,38
грн
в 659 аптеках
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Доксициклін
Капсули 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
38,06
грн
в 630 аптеках
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Доксицикліну гідрохлорид
Капсули 100 мг блістер у картонній коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
21,00
грн
в 19 аптеках
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Вібраміцин® Д
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. м'які
табл.
таблетки, що диспергуються
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Виробник
Pfizer Inc.
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Україна
Чеплафарм Арцнайміттель
ратіофарм
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