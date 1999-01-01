Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01A

ТЕТРАЦИКЛІНИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01AТЕТРАЦИКЛІНИ
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Юнідокс Солютаб®
Юнідокс Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
від 261,06 грн
в 912 аптеках
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Доксициклін-Тева
Доксициклін-Тева
Таблетки 100 мг №10
Teva
від 114,92 грн
в 902 аптеках
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Доксициклін-Дарниця
Доксициклін-Дарниця
Капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 62,38 грн
в 659 аптеках
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Доксициклін
Доксициклін
Капсули 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 38,06 грн
в 630 аптеках
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Тетрацикліну гідрохлорид
Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Вітаміни
від 18,89 грн
в 578 аптеках
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Тетрацикліну гідрохлорид
Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 27,24 грн
в 385 аптеках
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Тетрамакс
Тетрамакс
Капсули 500 мг блістер №60
Актіфарм
від 580,60 грн
в 329 аптеках
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Тайгециклін-Віста
Тайгециклін-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 5761,80 грн
в 294 аптеках
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Тигацил
Тигацил
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 5589,47 грн
в 292 аптеках
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Доксицикліну гідрохлорид
Доксицикліну гідрохлорид
Капсули 100 мг блістер у картонній коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 21,00 грн
в 19 аптеках
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Тайгециклін Ромфарм
Тайгециклін Ромфарм
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
від 5061,80 грн
в 3 аптеках
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Вібраміцин® Д
Вібраміцин® Д
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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