Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01A
ТЕТРАЦИКЛІНИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01A
ТЕТРАЦИКЛІНИ
J01A A
Тетрацикліни
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Юнідокс Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
від
261,06
грн
в 912 аптеках
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Доксициклін-Тева
Таблетки 100 мг №10
Teva
від
114,92
грн
в 902 аптеках
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Доксициклін-Дарниця
Капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
62,38
грн
в 659 аптеках
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Доксициклін
Капсули 100 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
38,06
грн
в 630 аптеках
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Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Вітаміни
від
18,89
грн
в 578 аптеках
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Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
27,24
грн
в 385 аптеках
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Тетрамакс
Капсули 500 мг блістер №60
Актіфарм
від
580,60
грн
в 329 аптеках
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Тайгециклін-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
5761,80
грн
в 294 аптеках
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Тигацил
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
5589,47
грн
в 292 аптеках
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Доксицикліну гідрохлорид
Капсули 100 мг блістер у картонній коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
21,00
грн
в 19 аптеках
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Тайгециклін Ромфарм
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
від
5061,80
грн
в 3 аптеках
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Вібраміцин® Д
Таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. м'які
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
50 мг
100 мг
500 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
Кількість штук в упаковці
10
20
60
Виробник
Mistral Capital Management
Pfizer H.C.P. Corporation
Pfizer Inc.
Rompharm Company Georgia LLC
Актіфарм
Вітаміни
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Україна
Чеплафарм Арцнайміттель
ратіофарм
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