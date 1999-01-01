Київ
ГЛІКОГЕНОЛІТИЧНІ ГОРМОНИ
H04A A

Глікогенолітичні гормони

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H04ПАНКРЕАТИЧНІ ГОРМОНИ
H04AГЛІКОГЕНОЛІТИЧНІ ГОРМОНИ
H04A AГлікогенолітичні гормони
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Глюкаген® 1 мг Гіпокіт
Глюкаген® 1 мг Гіпокіт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 мо флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Ново Нордіск
від 571,46 грн
в 15 аптеках
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