Київ
Соматостатин та аналоги
H01C B05
Пасіреотид
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01C
ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C B
Соматостатин та аналоги
H01C B05
Пасіреотид
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Сигніфор Лар
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в шприце 2 мл з голкой і адаптером №1
Recordati Rare Diseases
Немає в наявності
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Сигніфор Лар
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 40 мг флакон з розчинником в шприце 2 мл з голкой і адаптером №1
Recordati Rare Diseases
Немає в наявності
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Сигніфор Лар
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 60 мг флакон з розчинником в шприце 2 мл з голкой і адаптером №1
Recordati Rare Diseases
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п сусп. д/ін.
р-н д/ін.
Дозування
0.3 мг/мл
0.6 мг/мл
0.9 мг/мл
20 мг
40 мг
60 мг
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Пакування
амп. 1 мл
фл.
Кількість штук в упаковці
1
30
60
Виробник
Novartis Pharma
Recordati Rare Diseases
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