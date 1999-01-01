Київ
Соматостатин та аналоги
H01C B05

Пасіреотид

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01CГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C BСоматостатин та аналоги
H01C B05Пасіреотид
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Сигніфор Лар
Сигніфор Лар
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в шприце 2 мл з голкой і адаптером №1
Recordati Rare Diseases
Немає в наявності
Сигніфор Лар
Сигніфор Лар
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 40 мг флакон з розчинником в шприце 2 мл з голкой і адаптером №1
Recordati Rare Diseases
Немає в наявності
Сигніфор Лар
Сигніфор Лар
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 60 мг флакон з розчинником в шприце 2 мл з голкой і адаптером №1
Recordati Rare Diseases
Немає в наявності
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