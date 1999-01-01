Київ
Вазопресин та аналоги
H01B A04

Терліпресин

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01BГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B AВазопресин та аналоги
H01B A04Терліпресин
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Реместип
Реместип
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1767,50 грн
в 6 аптеках
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Гліпресин
Гліпресин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
Гліпресин
Гліпресин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
Гліпресин
Гліпресин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
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