Київ
Вазопресин та аналоги
H01B A04
Терліпресин
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01B
ГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B A
Вазопресин та аналоги
H01B A04
Терліпресин
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Реместип
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
1767,50
грн
в 6 аптеках
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Гліпресин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
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Гліпресин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
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Гліпресин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Дозування
0.1 мг/мл
1 мг
Пакування
амп. 2 мл
фл.
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Ferring GmbH
Ferring International Center
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