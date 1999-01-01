Київ
Модулятори прогестеронових рецепторів
G03X B02
Уліпристал
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03X
ІНШІ СТАТЕВІ ГОРМОНИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАТЕВУ СФЕРУ
G03X B
Модулятори прогестеронових рецепторів
G03X B02
Уліпристал
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Таблетки 5 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Таблетки 5 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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