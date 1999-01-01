Київ
Гонадотропні гормони
G03G A30

Комбинації

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A30Комбинації
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Перговеріс®
Перговеріс®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 150 мо + 75 мо флакон з розчинником у флаконі 1 мл №1
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Немає в наявності
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