Київ
Гонадотропні гормони
G03G A10
Фолітропін дельта
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G A10
Фолітропін дельта
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Рековель
Розчин для ін'єкцій 12 мкг/0,36 мл картридж 3 мл шприц-ручкою у комплекті з 3 стерильними голками №1
Ферринг
Немає в наявності
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Рековель
Розчин для ін'єкцій 36 мкг/1,08 мл картридж 3 мл шприц-ручкою у комплекті з 9 стерильними голками №1
Ферринг
Немає в наявності
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Рековель
Розчин для ін'єкцій 72 мкг/2,16 мл картридж 3 мл шприц-ручкою у комплекті з 15 стерильними голками №1
Ферринг
Немає в наявності
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Дозування
12 мкг/0,36 мл
36 мкг/1,08 мл
72 мкг/2,16 мл
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