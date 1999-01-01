Київ
Гонадотропні гормони
G03G A10

Фолітропін дельта

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A10Фолітропін дельта
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Рековель
Рековель
Розчин для ін'єкцій 12 мкг/0,36 мл картридж 3 мл шприц-ручкою у комплекті з 3 стерильними голками №1
Ферринг
Немає в наявності
Рековель
Рековель
Розчин для ін'єкцій 36 мкг/1,08 мл картридж 3 мл шприц-ручкою у комплекті з 9 стерильними голками №1
Ферринг
Немає в наявності
Рековель
Рековель
Розчин для ін'єкцій 72 мкг/2,16 мл картридж 3 мл шприц-ручкою у комплекті з 15 стерильними голками №1
Ферринг
Немає в наявності
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