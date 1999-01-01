Київ
Гонадотропні гормони
G03G A09

Корифолітропін альфа

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A09Корифолітропін альфа
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Елонва
Елонва
Розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
від 15810,55 грн
в 2 аптеках
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