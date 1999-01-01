Київ
Гонадотропні гормони
G03G A09
Корифолітропін альфа
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G A09
Корифолітропін альфа
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Елонва
Розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
від
15810,55
грн
в 2 аптеках
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