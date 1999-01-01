Київ
Гонадотропні гормони
G03G A08
Хоріогонадотропін альфа
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G A08
Хоріогонадотропін альфа
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Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №2
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №10
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Овітрел
Розчин для ін'єкцій 6500 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Овітрел
Розчин для ін'єкцій 6500 мо шприц 0.5 мл №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
р-н д/ін.
Пакування
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.5 мл
фл.
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
10
Виробник
Ares Trading
Мерк Сероно Інтернешнл
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