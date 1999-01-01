Київ
Гонадотропні гормони
G03G A08

Хоріогонадотропін альфа

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A08Хоріогонадотропін альфа
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Овітрел
Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел
Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №2
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел
Овітрел
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 6500 мо флакон з розчинником №10
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел
Овітрел
Розчин для ін'єкцій 6500 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
Овітрел
Овітрел
Розчин для ін'єкцій 6500 мо шприц 0.5 мл №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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