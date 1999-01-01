Київ
Гонадотропні гормони
G03G A04

Урофолітропін

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A04Урофолітропін
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Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
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