Київ
Гонадотропні гормони
G03G A04
Урофолітропін
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G A04
Урофолітропін
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Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
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Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
75 МО
150 МО
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
ІБСА
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