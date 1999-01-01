Київ
Гонадотропні гормони
G03G A02
Людський менопаузальний гонадотропін
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G A02
Людський менопаузальний гонадотропін
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Менопур
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №10
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
8304,20
грн
в 2 аптеках
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Хумог-75 B.O.
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від
440,45
грн
в 1 аптеці інших міст
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Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 600 мо флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 1200 мо флакон з розчинником у шприцах 1 мл №2 №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 1200 мо флакон з розчинником у шприцах 1 мл №2 №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 600 мо флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
Дозування
75 МО
150 МО
600 МО
1200 МО
Пакування
амп.
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Ferring International Center
IBSA
ІБСА
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Феррінг Інтернешнл Сентер
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