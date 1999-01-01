Київ
Гонадотропні гормони
G03G A02

Людський менопаузальний гонадотропін

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A02Людський менопаузальний гонадотропін
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Менопур
Менопур
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №10
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 8304,20 грн
в 2 аптеках
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Хумог-75 B.O.
Хумог-75 B.O.
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від 440,45 грн
в 1 аптеці інших міст
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Менопур
Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 600 мо флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Менопур
Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 1200 мо флакон з розчинником у шприцах 1 мл №2 №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Менопур
Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 1200 мо флакон з розчинником у шприцах 1 мл №2 №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Менопур
Менопур
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 600 мо флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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