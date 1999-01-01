Київ
Гонадотропні гормони
G03G A01
Хоріонічний гонадотропін
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G A01
Хоріонічний гонадотропін
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Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 5000 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 5000 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 5000 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Хоріомон хоріонічний гонадотропін людський
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 5000 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
ІБСА
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
1500 МО
5000 МО
Пакування
амп.
фл.
Кількість штук в упаковці
1
3
Виробник
Ferring International Center
Organon Central East Gmbh
ІБСА
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