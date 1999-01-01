Київ
Гонадотропні гормони
G03G A01

Хоріонічний гонадотропін

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G AГонадотропні гормони
G03G A01Хоріонічний гонадотропін
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Хорагон
Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Хорагон
Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Хорагон
Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Хорагон
Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 5000 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Хорагон
Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 5000 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Хорагон
Хорагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 5000 мо ампула з розчинником в ампулах по 1 мл №3
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Хоріомон хоріонічний гонадотропін людський
Хоріомон хоріонічний гонадотропін людський
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 5000 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
ІБСА
Немає в наявності
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