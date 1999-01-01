Київ
Препарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B09
Левоноргестрел та естроген
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F B
Препарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B09
Левоноргестрел та естроген
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Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0,15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
від
635,58
грн
в 426 аптеках
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