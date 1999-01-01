Київ
Препарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B09

Левоноргестрел та естроген

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F BПрепарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B09Левоноргестрел та естроген
Сортування: По популярності
Клімонорм
Клімонорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0,15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
від 635,58 грн
в 426 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране