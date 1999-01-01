Київ
Препарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B08
Дидрогестерон та естроген
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F B
Препарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B08
Дидрогестерон та естроген
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Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
623,98
грн
в 877 аптеках
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Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
638,02
грн
в 818 аптеках
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Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №56
Абботт Хелскеа Продактс
від
1147,66
грн
в 748 аптеках
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Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №56
Абботт Хелскеа Продактс
Немає в наявності
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