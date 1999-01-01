Київ
Препарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B08

Дидрогестерон та естроген

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F BПрепарати, що містять гестагени та естрогени для послідовного застосування
G03F B08Дидрогестерон та естроген
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №28
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від 623,98 грн
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 638,02 грн
в 818 аптеках
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №56
Абботт Хелскеа Продактс
від 1147,66 грн
в 748 аптеках
Знайти в аптеках
Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №56
Абботт Хелскеа Продактс
Немає в наявності
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