Київ
Гестагени та естрогени, комбінації
G03F A15

Дієногест і естроген

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F AГестагени та естрогени, комбінації
G03F A15Дієногест і естроген
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Клімодієн
Клімодієн
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр Фарма
Немає в наявності
Клімодієн
Клімодієн
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр Фарма
Немає в наявності
Клімодієн
Клімодієн
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр Фарма
Немає в наявності
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