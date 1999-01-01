Київ
Гестагени та естрогени, комбінації
G03F A14
Дидрогестерон і естроген
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F A
Гестагени та естрогени, комбінації
G03F A14
Дидрогестерон і естроген
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Фемостон® Конті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 1 мг/5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
629,08
грн
в 862 аптеках
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Фемостон® Конті Міні
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 2,5 мг/0,5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
624,80
грн
в 785 аптеках
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