Київ
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X03
Плоди прутняку звичайного
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C X
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X03
Плоди прутняку звичайного
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Префемін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Амакса
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528,06
грн
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