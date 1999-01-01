Київ
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X03

Плоди прутняку звичайного

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C XІнші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X03Плоди прутняку звичайного
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Префемін
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