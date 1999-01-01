Київ
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X01
Атозибан
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C X
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X01
Атозибан
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Миросибан
Концентрат для розчину для інфузій 37,5 мг/5 мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
2757,70
грн
в 2 аптеках
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Трактоцил
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
від
1687,84
грн
в 2 аптеках
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Трактоцил
Концентрат для розчину для інфузій 7,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Феррінг
від
3619,03
грн
в 1 аптеці інших міст
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Миросибан
Розчин для ін'єкцій 6,75 мг/0,9 мл флакон 0.9 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
6.75 мг/0,9 мл
7.5 мг/мл
37.5 мг/5 мл
Пакування
фл. 0.9 мл
фл. 5 мл
Виробник
Ferring GmbH
РОКЕТ-ФАРМ
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