Київ
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X01

Атозибан

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C XІнші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X01Атозибан
Сортування: По популярності
Миросибан
Миросибан
Концентрат для розчину для інфузій 37,5 мг/5 мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 2757,70 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Трактоцил
Трактоцил
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
від 1687,84 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Трактоцил
Трактоцил
Концентрат для розчину для інфузій 7,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Феррінг
від 3619,03 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Миросибан
Миросибан
Розчин для ін'єкцій 6,75 мг/0,9 мл флакон 0.9 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране