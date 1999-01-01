Київ
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A X

Інші засоби, що підвищують скоротливу активність матки

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02AЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A XІнші засоби, що підвищують скоротливу активність матки
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Грициків трава
Грициків трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 32,87 грн
в 311 аптеці
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Грициків трава
Грициків трава
Трава 60 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 33,58 грн
в 257 аптеках
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