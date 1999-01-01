Київ
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A X
Інші засоби, що підвищують скоротливу активність матки
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02A
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A X
Інші засоби, що підвищують скоротливу активність матки
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Грициків трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
32,87
грн
в 311 аптеці
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Грициків трава
Трава 60 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
33,58
грн
в 257 аптеках
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Дозування
50 г
60 г
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
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