Київ
Простагландини
G02A D06

Мізопростол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02AЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A DПростагландини
G02A D06Мізопростол
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Мізопростол
Мізопростол
Таблетки 0,2 мг №3
Зіжу Фармацеутікал
Немає в наявності
Мізотаб
Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №2
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
Мізотаб
Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №10
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
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