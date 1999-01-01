Київ
Простагландини
G02A D06
Мізопростол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02A
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A D
Простагландини
G02A D06
Мізопростол
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Мізопростол
Таблетки 0,2 мг №3
Зіжу Фармацеутікал
Немає в наявності
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Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №2
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
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Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №10
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
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Дозування
0.2 мг
200 мкг
Пакування
банка
блістер
Кількість штук в упаковці
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3
4
10
Виробник
Best Quality Pharmaceuticals
Zizhu Pharmaceutical
Стада
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