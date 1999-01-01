Київ
Простагландини
G02A D02

Динопростон

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02AЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A DПростагландини
G02A D02Динопростон
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Простин Є2
Простин Є2
Гель піхвовий 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від 1409,62 грн
в 20 аптеках
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Препідил
Препідил
Гель для ендоцервікального введення 0,5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від 1126,10 грн
в 13 аптеках
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