Київ
Простагландини
G02A D02
Динопростон
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02A
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A D
Простагландини
G02A D02
Динопростон
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Простин Є2
Гель піхвовий 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від
1409,62
грн
в 20 аптеках
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Препідил
Гель для ендоцервікального введення 0,5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від
1126,10
грн
в 13 аптеках
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Форма випуску
гель д/ендоцервікального введ.
гель піхв.
Дозування
0.5 мг/3 г
1 мг/3 г
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