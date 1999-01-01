Київ
Похідні хіноліну
G01A C03
Хлорхінальдол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A C
Похідні хіноліну
G01A C03
Хлорхінальдол
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Хінофуцин
Супозиторії вагінальні 0,015 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
364,44
грн
в 590 аптеках
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Хінофуцин
Супозиторії вагінальні 0,015 г блістер в пачці №5
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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