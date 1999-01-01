Київ
Похідні хіноліну
G01A C03

Хлорхінальдол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A CПохідні хіноліну
G01A C03Хлорхінальдол
Сортування: По популярності
Хінофуцин
Хінофуцин
Супозиторії вагінальні 0,015 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 364,44 грн
в 590 аптеках
Знайти в аптеках
Хінофуцин
Хінофуцин
Супозиторії вагінальні 0,015 г блістер в пачці №5
Лекхім-Харків
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране