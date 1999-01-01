Київ
Ретиноїди для лікування акне
D10B A01
Ізотретиноїн
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10B A
Ретиноїди для лікування акне
D10B A01
Ізотретиноїн
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Роаккутан®
Капсули 20 мг блістер №30
Рош Україна
від
1173,84
грн
в 856 аптеках
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Акнетін®
Капсули 16 мг блістер №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
1461,81
грн
в 845 аптеках
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Акнетін®
Капсули 8 мг блістер №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
871,23
грн
в 827 аптеках
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Роаккутан®
Капсули 10 мг блістер №30
Рош Україна
від
661,21
грн
в 803 аптеках
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Белоретин
Капсули м'які 10 мг блістер №30
Белупо
від
576,58
грн
в 424 аптеках
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Белоретин
Капсули м'які 20 мг блістер №30
Белупо
від
989,94
грн
в 137 аптеках
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Акнетрекс 10
Капсули м'які 10 мг блістер №30
Мега Лайфсайенсіз
від
631,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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Акнетрекс 20
Капсули м'які 20 мг блістер №30
Мега Лайфсайенсіз
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. м'які
Дозування
8 мг
10 мг
16 мг
20 мг
Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
MEGA LIFESCIENCES
Белупо
Рош Україна
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