Київ
Ретиноїди для лікування акне
D10B A01

Ізотретиноїн

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10BПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10B AРетиноїди для лікування акне
D10B A01Ізотретиноїн
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Роаккутан®
Роаккутан®
Капсули 20 мг блістер №30
Рош Україна
від 1173,84 грн
в 856 аптеках
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Акнетін®
Акнетін®
Капсули 16 мг блістер №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 1461,81 грн
в 845 аптеках
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Акнетін®
Акнетін®
Капсули 8 мг блістер №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 871,23 грн
в 827 аптеках
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Роаккутан®
Роаккутан®
Капсули 10 мг блістер №30
Рош Україна
від 661,21 грн
в 803 аптеках
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Белоретин
Белоретин
Капсули м'які 10 мг блістер №30
Белупо
від 576,58 грн
в 424 аптеках
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Белоретин
Белоретин
Капсули м'які 20 мг блістер №30
Белупо
від 989,94 грн
в 137 аптеках
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Акнетрекс 10
Акнетрекс 10
Капсули м'які 10 мг блістер №30
Мега Лайфсайенсіз
від 631,30 грн
в 1 аптеці інших міст
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Акнетрекс 20
Акнетрекс 20
Капсули м'які 20 мг блістер №30
Мега Лайфсайенсіз
Немає в наявності
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