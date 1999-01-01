Київ
Похідні нітрофурану
D08A F01

Нітрофурал

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A FПохідні нітрофурану
D08A F01Нітрофурал
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Фурацилін®
Фурацилін®
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 40 мг саше 2 г у картонній коробці №10
Исток-Плюс
від 102,00 грн
в 490 аптеках
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Фурацилін-Тернофарм
Фурацилін-Тернофарм
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 20 мг саше 0.94 г №30
Тернофарм
від 92,80 грн
в 432 аптеках
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Фурацилін®
Фурацилін®
Таблетки для приготування розчину д/зовнішнього застосування 20 мг блістер №20
Галичфарм
від 71,00 грн
в 321 аптеці
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Фурацилін
Фурацилін
Краплі вушні, розчин 0,066 % флакон 20 мл №1
Віола
від 42,29 грн
в 165 аптеках
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