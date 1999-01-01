Київ
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B09

Тріамцинолон

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A BПомірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B09Тріамцинолон
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Фторокорт®
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Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від 117,27 грн
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Фокорт®-Дарниця
Фокорт®-Дарниця
Крем 1 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 89,10 грн
в 359 аптеках
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Алергокорт
Алергокорт
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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