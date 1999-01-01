Київ
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B09
Тріамцинолон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A B
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B09
Тріамцинолон
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Фторокорт®
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від
117,27
грн
в 771 аптеці
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Фокорт®-Дарниця
Крем 1 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
89,10
грн
в 359 аптеках
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Алергокорт
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
мазь
Виробник
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
Здоровье Группа компаний
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