Київ
Інші хіміотерапевтичні засоби
D06B X50**
Комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B X
Інші хіміотерапевтичні засоби
D06B X50**
Комбінації
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Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
116,21
грн
в 923 аптеках
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Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
214,45
грн
в 790 аптеках
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