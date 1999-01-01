Київ
Інші хіміотерапевтичні засоби
D06B X50**

Комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06BХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B XІнші хіміотерапевтичні засоби
D06B X50**Комбінації
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Офлокаїн-Дарниця®
Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 116,21 грн
в 923 аптеках
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Офлокаїн-Дарниця®
Офлокаїн-Дарниця®
Мазь туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 214,45 грн
в 790 аптеках
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