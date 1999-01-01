Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X21**

Прополіс

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03AПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A XРізні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X21**Прополіс
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Прополісу настойка
Прополісу настойка
Настоянка флакон 25 мл №1
Вітаміни
від 44,96 грн
в 564 аптеках
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Прополіс
Прополіс
Супозиторії 0,1 г блістер №10
від 141,79 грн
в 542 аптеках
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Прополісу настойка
Прополісу настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від 32,43 грн
в 304 аптеках
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Прополісу настойка
Прополісу настойка
Настоянка флакон-крапельниця 25 мл №1
Тернофарм
від 31,81 грн
в 185 аптеках
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Прополісу настойка
Прополісу настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний тм ронфарм №1
Лубнифарм
від 32,70 грн
в 2 аптеках інших міст
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Прополісу настойка
Прополісу настойка
Настоянка 100 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від 93,68 грн
в 2 аптеках інших міст
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Прополіс
Прополіс
Супозиторії 0,1 г блістер №5
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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