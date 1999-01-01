Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X21**
Прополіс
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03A
ПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A X
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X21**
Прополіс
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Прополісу настойка
Настоянка флакон 25 мл №1
Вітаміни
від
44,96
грн
в 564 аптеках
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Прополіс
Супозиторії 0,1 г блістер №10
від
141,79
грн
в 542 аптеках
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Прополісу настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від
32,43
грн
в 304 аптеках
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Прополісу настойка
Настоянка флакон-крапельниця 25 мл №1
Тернофарм
від
31,81
грн
в 185 аптеках
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Прополісу настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний тм ронфарм №1
Лубнифарм
від
32,70
грн
в 2 аптеках інших міст
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Прополісу настойка
Настоянка 100 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від
93,68
грн
в 2 аптеках інших міст
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Прополіс
Супозиторії 0,1 г блістер №5
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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Форма випуску
настоянка
суп.
Дозування
0.1 г
25 мл
100 мл
Пакування
блістер
фл. 25 мл
фл. скляний
фл.-крапельн. 25 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
10
Виробник
Вітаміни
Лекхім-Харків
Лубнифарм
ТОВ "Тернофарм"
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