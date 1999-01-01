Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X18**
Препарати нагідок (календули)
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03A
ПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A X
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X18**
Препарати нагідок (календули)
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Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою №1
Віола
від
18,00
грн
в 424 аптеках
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Календули мазь
Мазь туба 25 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
37,00
грн
в 389 аптеках
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Календули мазь
Мазь туба 30 г №1
Віола
від
31,44
грн
в 372 аптеках
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Календула-Вішфа
Настоянка флакон 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
23,80
грн
в 367 аптеках
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Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою тм arbor vitae №1
від
16,21
грн
в 320 аптеках інших міст
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Календули мазь
Мазь туба 30 г тм arbor vitae №1
від
33,75
грн
в 270 аптеках інших міст
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Календули настойка
Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування 40 мл флакон скляний №1
від
24,70
грн
в 204 аптеках
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Календули мазь
Мазь туба 20 г №1
Тернофарм
від
21,55
грн
в 149 аптеках
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Календули настойка
Настоянка 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від
16,14
грн
в 144 аптеках
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Календули мазь
Мазь туба 30 г №1
Лубнифарм
від
32,40
грн
в 144 аптеках
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Календули мазь
Мазь контейнер 40 г №1
Віола
від
29,80
грн
в 135 аптеках
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Календули настойка
Настоянка 50 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою №1
від
35,10
грн
в 131 аптеці
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Календули мазь
Мазь туба 20 г №1
Віола
від
24,70
грн
в 89 аптеках
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Календули настойка
Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування 50 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від
28,00
грн
в 68 аптеках
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Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон полімерний з пробкою-крапельницею та кришкою тм айві №1
від
22,00
грн
в 39 аптеках інших міст
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Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою тм айві №1
від
16,20
грн
в 34 аптеках інших міст
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Календули настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
16,81
грн
в 30 аптеках
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Календули мазь
Мазь туба ламінатна 30 г №1
від
41,89
грн
в 10 аптеках
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Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою тм а+ №1
від
25,00
грн
в 3 аптеках
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Календули настойка
Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування 100 мл флакон скляний №1
від
23,00
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
мазь
настойка д/зовн./внутр.застос.
настоянка
Дозування
40 мл
50 мл
100 мл
Пакування
контейнер 40 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
туба ламінатна 30 г
фл.
фл. 50 мл
фл. полім. з проб.-крап. та кр
фл. склян. з проб.-крап. та кр
фл. скляний
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
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Виробник
Віола
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
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