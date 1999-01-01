Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X18**

Препарати нагідок (календули)

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03AПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A XРізні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X18**Препарати нагідок (календули)
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою №1
Віола
від 18,00 грн
в 424 аптеках
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь туба 25 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 37,00 грн
в 389 аптеках
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь туба 30 г №1
Віола
від 31,44 грн
в 372 аптеках
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Календула-Вішфа
Календула-Вішфа
Настоянка флакон 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 23,80 грн
в 367 аптеках
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою тм arbor vitae №1
від 16,21 грн
в 320 аптеках інших міст
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь туба 30 г тм arbor vitae №1
від 33,75 грн
в 270 аптеках інших міст
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Календули настойка
Календули настойка
Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування 40 мл флакон скляний №1
від 24,70 грн
в 204 аптеках
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь туба 20 г №1
Тернофарм
від 21,55 грн
в 149 аптеках
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від 16,14 грн
в 144 аптеках
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь туба 30 г №1
Лубнифарм
від 32,40 грн
в 144 аптеках
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь контейнер 40 г №1
Віола
від 29,80 грн
в 135 аптеках
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 50 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою №1
від 35,10 грн
в 131 аптеці
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь туба 20 г №1
Віола
від 24,70 грн
в 89 аптеках
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Календули настойка
Календули настойка
Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування 50 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від 28,00 грн
в 68 аптеках
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон полімерний з пробкою-крапельницею та кришкою тм айві №1
від 22,00 грн
в 39 аптеках інших міст
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою тм айві №1
від 16,20 грн
в 34 аптеках інших міст
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 16,81 грн
в 30 аптеках
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Календули мазь
Календули мазь
Мазь туба ламінатна 30 г №1
від 41,89 грн
в 10 аптеках
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Календули настойка
Календули настойка
Настоянка 40 мл флакон скляний з пробкою-крапельницею та кришкою тм а+ №1
від 25,00 грн
в 3 аптеках
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Календули настойка
Календули настойка
Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування 100 мл флакон скляний №1
від 23,00 грн
в 3 аптеках
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