Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A A
Антибіотики
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A A
Антибіотики
D01A A01
Ністатин
D01A A02
Натаміцин
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Ністатинова мазь
Мазь 100000 од/г туба 15 г №1
Лубнифарм
від
58,05
грн
в 883 аптеках
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Пімафуцин®
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від
230,86
грн
в 752 аптеках
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Ністатин-Здоров'я
Суспензія оральна 100000 мо/мл флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
147,13
грн
в 386 аптеках
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Примафунгін
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Фармапрім
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
мазь
сусп. орал.
Дозування
20 мг/г
100000 МО/мл
100000 ОД/г
Пакування
туба 15 г
туба 30 г
фл. 50 мл
Виробник
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Фармаприм
Чеплафарм Арцнайміттель
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