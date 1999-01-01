Київ
Антибіотики
D01A A02
Натаміцин
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A A
Антибіотики
D01A A02
Натаміцин
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Пімафуцин®
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від
230,86
грн
в 752 аптеках
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Примафунгін
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Фармапрім
Немає в наявності
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Виробник
Фармаприм
Чеплафарм Арцнайміттель
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