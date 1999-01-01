Київ
Антибіотики
D01A A02

Натаміцин

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A AАнтибіотики
D01A A02Натаміцин
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Пімафуцин®
Пімафуцин®
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від 230,86 грн
в 752 аптеках
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Примафунгін
Примафунгін
Крем 20 мг/г туба 30 г №1
Фармапрім
Немає в наявності
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