Київ
Антибіотики
D01A A01

Ністатин

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A AАнтибіотики
D01A A01Ністатин
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Ністатинова мазь
Ністатинова мазь
Мазь 100000 од/г туба 15 г №1
Лубнифарм
від 58,05 грн
в 883 аптеках
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Ністатин-Здоров'я
Ністатин-Здоров'я
Суспензія оральна 100000 мо/мл флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 147,13 грн
в 386 аптеках
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