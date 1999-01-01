Київ
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X19**

Інші препарати

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A XІнші гіполіпідемічні препарати
C10A X19**Інші препарати
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Олія насіння гарбуза
Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Лубнифарм
від 98,00 грн
в 606 аптеках
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Олія насіння гарбуза
Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Корпорація Здоров'я
від 67,40 грн
в 6 аптеках
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Равісол®
Равісол®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Немає в наявності
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