Київ
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X19**
Інші препарати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A X
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X19**
Інші препарати
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Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Лубнифарм
від
98,00
грн
в 606 аптеках
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Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Корпорація Здоров'я
від
67,40
грн
в 6 аптеках
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Равісол®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які
настоянка
олія
Дозування
100 мл
600 мг
Пакування
фл.
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
60
Виробник
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Тева Украина
Червона зірка
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