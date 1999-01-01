Київ
Фібрати
C10A B05

Фенофібрат

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A BФібрати
C10A B05Фенофібрат
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Трайкор® 145 мг
Трайкор® 145 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 145 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 622,74 грн
в 598 аптеках
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Триліпікс® 135 мг
Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Ліпофен СР
Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №90
Нобель
Немає в наявності
Триліпікс® 135 мг
Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг флакон №60
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Триліпікс® 135 мг
Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг флакон №90
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Триліпікс® 135 мг
Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №10
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Триліпікс® 135 мг
Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №10
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
Триліпікс® 135 мг
Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №20
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Ліпофен СР
Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №4
Нобель
Немає в наявності
Триліпікс® 45 мг
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг флакон №90
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Ліпофен СР
Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №30
Нобель
Немає в наявності
Ліпофен СР
Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №15
Нобель
Немає в наявності
Триліпікс® 45 мг
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №10
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
Триліпікс® 45 мг
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №10
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Триліпікс® 45 мг
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Триліпікс® 45 мг
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №30
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
Триліпікс® 45 мг
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №60
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Триліпікс® 45 мг
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг флакон №60
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Триліпікс® 135 мг
Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №30
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
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