Київ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A B
Фібрати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A B
Фібрати
C10A B05
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Трайкор® 145 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 145 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
622,74
грн
в 598 аптеках
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Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №90
Нобель
Немає в наявності
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Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг флакон №60
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг флакон №90
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №10
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №10
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
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Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №20
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №4
Нобель
Немає в наявності
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Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг флакон №90
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №30
Нобель
Немає в наявності
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Ліпофен СР
Капсули 250 мг блістер №15
Нобель
Немає в наявності
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Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №10
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №10
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №30
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг блістер №60
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Триліпікс® 45 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 45 мг флакон №60
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Триліпікс® 135 мг
Капсули з модифікованим вивільненням 135 мг блістер №30
Ирландские лаборатории Фурнье Лимитед
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. з модиф. вивільн.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
45 мг
135 мг
145 мг
250 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
4
10
15
20
30
60
90
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Виробник
Abbott Lab.
Abbott Laboratories GmbH
Nobel
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