Київ
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A13
Моексиприл
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09A
ІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)
C09A A
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A13
Моексиприл
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Моекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 7,5 мг №10
Шварц Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 7,5 мг №30
Шварц Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг №10
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг №30
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №10
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №30
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
7.5 мг
15 мг
Кількість штук в упаковці
10
30
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