Київ
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A13

Моексиприл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09AІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)
C09A AІнгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A13Моексиприл
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Моекс®
Моекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 7,5 мг №10
Шварц Фарма
Немає в наявності
Моекс®
Моекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 7,5 мг №30
Шварц Фарма
Немає в наявності
Моекс®
Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг №10
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
Моекс®
Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг №30
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
Моекс®
Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №10
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
Моекс®
Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №30
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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