Київ
Похідні фенілалкіламіну
C08D A01

Верапаміл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08DСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СЕРЦЕ
C08D AПохідні фенілалкіламіну
C08D A01Верапаміл
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Верапаміл-Дарниця
Верапаміл-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 19,85 грн
в 549 аптеках
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Верапаміл-Дарниця
Верапаміл-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 73,72 грн
в 462 аптеках
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Верапаміл-Дарниця
Верапаміл-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 110,81 грн
в 359 аптеках
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Вератард 180
Вератард 180
Капсули подовженої дії 180 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 204,96 грн
в 303 аптеках
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Верапамілу гідрохлорид
Верапамілу гідрохлорид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер в пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 44,33 грн
в 282 аптеках
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Верапамілу гідрохлорид
Верапамілу гідрохлорид
Таблетки 40 мг блістер №20
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 8,00 грн
в 140 аптеках
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Ізоптин® SR
Ізоптин® SR
Таблетки пролонгованої дії 240 мг блістер №30
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Фіноптин®
Фіноптин®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №30
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Фіноптин®
Фіноптин®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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