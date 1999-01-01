Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з іншими діуретиками
C07C B03

Атенолол та інші діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07CБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ДІУРЕТИКАМИ
C07C BСелективні блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з іншими діуретиками
C07C B03Атенолол та інші діуретики
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Тенорік™
Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
від 176,51 грн
в 719 аптеках
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Динорик®-Дарниця
Динорик®-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 72,00 грн
в 711 аптеці
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Тенорік™
Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №28
Іпка
від 113,80 грн
в 635 аптеках
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Динорик®-Дарниця
Динорик®-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 207,22 грн
в 559 аптеках
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