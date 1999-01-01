Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ДІУРЕТИКАМИ
C07C B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з іншими діуретиками
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07C
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ДІУРЕТИКАМИ
C07C B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з іншими діуретиками
C07C B03
Атенолол та інші діуретики
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Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
від
176,51
грн
в 719 аптеках
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Динорик®-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
72,00
грн
в 711 аптеці
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Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №28
Іпка
від
113,80
грн
в 635 аптеках
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Динорик®-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
207,22
грн
в 559 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг + 12.5 мг
100 мг + 25 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
28
30
Виробник
IPCA
Дарниця ФФ
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