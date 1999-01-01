Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A A

Кортикостероїди

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05AЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A AКортикостероїди
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Реліф® Ультра
Реліф® Ультра
Супозиторії ректальні 10 мг + 11 мг №12
Байєр
від 469,87 грн
в 920 аптеках
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Постеризан Форте
Постеризан Форте
Мазь туба 25 г з аплікатором №1
Д-р Каде
від 561,90 грн
в 546 аптеках
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Постеризан Форте
Постеризан Форте
Супозиторії стрип №10
Д-р Каде
від 479,16 грн
в 515 аптеках
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Ультрапрокт
Ультрапрокт
Супозиторії стрип №10
Інтендіс
Немає в наявності
Ультрапрокт
Ультрапрокт
Супозиторії стрип №10
Інтендіс
Немає в наявності
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