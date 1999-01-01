Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A A
Кортикостероїди
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A A
Кортикостероїди
C05A A01
Гідрокортизон
C05A A08
Флуокортолон
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Реліф® Ультра
Супозиторії ректальні 10 мг + 11 мг №12
Байєр
від
469,87
грн
в 920 аптеках
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Постеризан Форте
Мазь туба 25 г з аплікатором №1
Д-р Каде
від
561,90
грн
в 546 аптеках
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Постеризан Форте
Супозиторії стрип №10
Д-р Каде
від
479,16
грн
в 515 аптеках
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Ультрапрокт
Супозиторії стрип №10
Інтендіс
Немає в наявності
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Ультрапрокт
Супозиторії стрип №10
Інтендіс
Немає в наявності
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Форма випуску
мазь
суп.
суп. ректал.
Дозування
10 мг + 11 мг
Пакування
стрип
туба 25 г
Кількість штук в упаковці
1
10
12
Виробник
Dr. Kade
Intendis
Байєр
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